Via libera del Cdm ai decreti su emergenza maltempo e costi dell’energia

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che stanzia un miliardo di euro per coprire i danni causati dal maltempo, in particolare il Ciclone Harry e la frana di Niscemi. La decisione deriva dalla crescente intensità di eventi atmosferici che hanno colpito Sicilia, Sardegna e Calabria, provocando danni a infrastrutture e abitazioni. L’intervento immediato mira a supportare le zone più colpite e accelerare gli interventi di riparazione. La misura sarà attuata nelle prossime settimane.

(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri del 18 febbraio ha approvato un decreto-legge che prevede lo stanziamento di un miliardo di euro per far fronte ai danni causati dal maltempo, con specifico riferimento al Ciclone Harry e alla frana di Niscemi, nelle regioni Sicilia, Sardegna e Calabria, una cifra che comprende i 100 milioni già stanziati. Nel dettaglio, il decreto introduce diverse misure: sostegno a privati e attività produttive che hanno subito danni a edifici, beni mobili e attività economiche; sospensione di termini relativi ai versamenti tributari, contributivi e dei premi assicurativi per i residenti e le imprese operanti nelle aree interessate; interventi straordinari per la messa in sicurezza del versante di Niscemi interessato dalla frana; potenziamento dei poteri dei commissari delegati all’attuazione degli interventi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

