Secondo un'analisi della Cnn, gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele in Iran hanno colpito zone popolate e strutture civili come ospedali e scuole. La ricostruzione forense evidenzia che molte aree densamente abitate sono state interessate dai bombardamenti. Nessuna parte ha ancora commentato ufficialmente i dettagli dei singoli interventi o le motivazioni dietro le operazioni.

Un’analisi forense condotta dalla Cnn sugli effetti dei bombardamenti di Stati Uniti e Israele in Iran mostra come diversi attacchi abbiano colpito aree densamente popolate e strutture civili, tra cui ospedali e scuole. Il servizio, firmato da Katie Polglase, ricostruisce alcuni episodi attraverso la verifica di video diffusi online, immagini satellitari e analisi delle armi impiegate. Ufficialmente la campagna di raid ha preso di mira “complessi di intelligence, stazioni di polizia e l’emittente statale iraniana” ma, spiega la giornalista investigativa, “abbiamo scoperto che l’impatto va oltre questi obiettivi, a causa della densità della città e della potenza delle armi utilizzate”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra all’Iran, la Cnn: “Usa e Israele colpiscono aree densamente popolate e strutture civili come ospedali e scuole”

Articoli correlati

Dal Tar altra mazzata all’urbanistica e un assist alla Procura di Milano: per i giudici i piani attuativi sono obbligatori anche per le aree densamente popolateNuovo punto per la procura contro i costruttori dei grattacieli con le scie: per il Tar i piani attuativi non sono derogabili I piani attuativi anche...

“Israele usa il fosforo bianco in Libano su aree civili”. Human Rights Watch punta il dito sull’Idf denunciando l’ennesimo crimine di guerraPrima il cielo notturno illuminato a giorno a Beirut in Libano, poi il fumo denso e biancastro, e subito dopo incendi incontrollati che si espandono...

Una raccolta di contenuti su Guerra all'Iran la Cnn Usa e Israele...

Temi più discussi: La guerra all’Iran si allarga, tra bugie e impreparazione; LA NUOVA GUERRA ALL’IRAN; Guerra all'Iran, le ragioni dell'attcco con l'incognita del futuro; Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran.

Guerra all’Iran: effetti e scenari economici. Report PictetChe cosa succederà ai mercati con la guerra all'Iran. L'analisi di Andrea Delitala, Head of Multi Asset Euro di Pictet Asset Management, e Marco Piersimoni, Co-Head of Multi Asset Euro di Pictet Asset ... startmag.it

Trump: «L’Iran colpito 20 volte più forte se ferma il petrolio. La guerra è quasi finita». I pasdaran: «Non ancora, saremo noi a decidere»Undicesimo giorno del conflitto. Scende il prezzo del petrolio dopo le dichiarazioni del presidente americano. Nuovo attacco da Teheran verso gli Emirati Arabi ... unionesarda.it

Guerra all'#Iran, si muove anche la #Turchia: "Schierati i missili Patriot, consultazioni con la #Nato". Il nodo dell'export #petrolio, #Trump: "Se Teheran lo blocca, colpiremo 20 volte più forte" | LA DIRETTA - facebook.com facebook

#Zelensky: il nuovo ciclo di negoziati sulla guerra in #Ucraina è stato rinviato x.com