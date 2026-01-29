Dal Tar altra mazzata all’urbanistica e un assist alla Procura di Milano | per i giudici i piani attuativi sono obbligatori anche per le aree densamente popolate

Il Tar ha confermato che anche nelle zone più popolate di Milano i piani attuativi sono obbligatori. La sentenza mette fine a un dibattito aperto da anni e smentisce le politiche “liberiste” portate avanti dall’amministrazione comunale. Ora, i giudici sono chiari: non si può rinunciare a pianificare con regole certe, anche in aree densamente popolate.

I piani attuativi anche se Milano è urbanizzata, sono inderogabili. È, in sintesi, quanto stabilisce una nuova – ennesima – sentenza del Tar lombardo sull'Urbanistica, che sconfessa la politica "liberista" (quella delle scie, per intenderci) perseguita per anni dall'amministrazione comunale. Per il Tar, infatti, il piano attuativo per le costruzioni più alte di 25 metri è un "principio fondamentale in materia di governo del territorio" a "garanzia dell'ordinato sviluppo urbano" e non può essere abrogato dalla "legislazione regionale" di Regione Lombardia. Il Piano attuativo garantisce i cittadini.

