Il Gubbio torna dalla trasferta di Terni con la vittoria nel secondo derby esterno della stagione. Il tecnico Di Carlo guida la squadra in un momento positivo, che rappresenta il punto più alto finora nei risultati della squadra. La vittoria contro l’avversario locale segna un passo importante per il club in questa fase del campionato.

GUBBIO – È un Gubbio che si gode il suo miglior momento dalla stagione quello che torna dalla trasferta di Terni con il secondo derby vinto fuori casa in campionato. I tre punti conquistati al "Liberati" hanno permesso alla truppa di mister Di Carlo di agganciare proprio le Fere in un’affollatissima zona playoff. Il tecnico rossoblù non può che essere soddisfatto: "Per ottenere un risultato su questo campo contro una Ternana di valore serviva una gara giocata con lo spirito giusto. Dopo il risultato storico ottenuto contro il Perugia, arrivano altri tre punti che hanno un valore altrettanto importante. Vincere il derby qui non era semplice. Sono contentissimo per la squadra, nel girone di ritorno abbiamo recuperato giocatori importanti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio, miglior momento della stagione. Il tecnico Di Carlo è il re dei derby

Articoli correlati

Volley Bergamo 1991, Kendall Kipp: “Siamo nel nostro miglior momento. Il 3-0 su Busto all’Arena ha cambiato la stagione”L’opposto americano delle rossoblù fa il punto sulla stagione della squadra e personale, al rientro dopo un lungo stop per infortunio.

Leggi anche: Palladino, per il tecnico della Dea premio di miglior allenatore

Una raccolta di contenuti su Gubbio miglior momento della stagione...

Temi più discussi: Gubbio, al Barbetti arriva il Carpi. Ed è un momento decisivo; Serie C Il Gubbio sbanca Terni; IL MISTER DEL GUBBIO, DI CARLO: 'CON IL CARPI VOGLIAMO CONTINUARE IL NOSTRO MOMENTO POSITIVO'; Una bandiera per Francesco: arte, tradizione e memoria nel segno del Centenario francescano.

DIRETTA/ Ternana Gubbio (risultato finale 0-1): Dubickas vicino al pari (oggi 8 marzo 2026)Diretta Ternana Gubbio streaming video tv: le fere sono reduci dal colpo di Arezzo e vogliono il quarto posto, egubini per blindare i playoff. ilsussidiario.net

Guidonia Montecelio, Ginestra: Servono cattiveria e pragmatismo. Obiettivo 40 puntiAlla vigilia della sfida contro il Gubbio, il tecnico del Guidonia Montecelio Ciro Ginestra ha analizzato il momento della squadra e le insidie del match in programma allo stadio ... tuttoc.com

Se a qualcuno interessa vendo questo buono 50 km trail di Gubbio - facebook.com facebook