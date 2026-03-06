palladino per il tecnico della dea premio di miglior allenatore

Sabato 7 marzo, durante la partita tra Atalanta e Udinese, il tecnico della Dea, Raffaele Palladino, riceverà il premio Philadelphia Coach of the Month per febbraio, assegnato dalla Lega Serie A. La premiazione avverrà in occasione dell’incontro, confermando il riconoscimento per il suo lavoro nel mese precedente. Palladino sarà premiato sul campo durante l’evento sportivo.

IL PREMIO. Sabato 7 marzo, in occasione di Atalanta-Udinese, mister Raffaele Palladino riceverà il Philadelphia Coach of the Month per il mese di febbraio, il premio indetto dalla Lega Serie A. Domani, sabato 7 marzo, in occasione di Atalanta-Udinese, mister Raffaele Palladino riceverà il Philadelphia Coach of the Month per il mese di febbraio, il premio indetto dalla Lega Serie A e assegnato ogni mese all’allenatore che più si è distinto. Nel mese di febbraio, i nerazzurri hanno conquistato un pareggio contro il Como e 3 vittorie consecutive rispettivamente contro Cremonese, Lazio e Napoli. A questi successi si aggiunge anche la... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

