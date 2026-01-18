Caos alla Guardia Medica del Maggiore pretende un farmaco Poi si scaglia contro i sanitari e danneggia i locali

Nella mattinata di domenica 18 gennaio, all’interno della Guardia Medica dell’Ospedale Maggiore di Parma, si è verificato un episodio di disordini. Un paziente ha richiesto un farmaco, ma successivamente si è scagliato contro i sanitari e ha causato danni ai locali. L’intera situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire l’accaduto e garantire la sicurezza.

Nella tarda mattinata di domenica 18 gennaio si è verificato un grave episodio dentro ai locali della Guardia Medica di Parma, il servizio di continuità assistenziale, all'interno dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni un paziente, in attesa di essere visitato, sarebbe.

Danneggia auto e camion, poi si scaglia contro gli agenti: finisce in manette

A Lecce, nel quartiere di via Adriatica, si è verificato un episodio di disordine intorno a mezzogiorno. Un uomo di 43 anni, noto alle forze dell'ordine, ha causato danni a veicoli e successivamente si è scagliato contro gli agenti intervenuti, finendo infine in manette. L'evento ha coinvolto diverse vetture e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per gestire la situazione. Leggi anche: Entra al bar ubriaco e semina il caos, danneggia i locali e poi aggredisce i carabinieri: 24enne arrestato

