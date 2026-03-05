Guardia di Finanza via al concorso per 983 allievi marescialli | i requisiti per partecipare

La Guardia di Finanza ha aperto il bando per il concorso che prevede l'ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti. La domanda può essere presentata fino alle 12 di lunedì 23 marzo. Il concorso si rivolge a candidati con determinati requisiti e riguarda l’anno accademico 2026-27.

Ci sarà tempo fino alle 12 di lunedì 23 marzo per poter presentare domanda in merito al concorso per titoli ed esami finalizzato all'ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2026-27. Riguardo ai posti disponibili 923 sono destinati al contingente ordinario di cui 8 riservati ai parenti del personale deceduto in servizio o per causa di servizi. Gli altri 60 sono destinati al contingente di mare di cui 30 per la specializzazione 'nocchiere abilitato al comando', 10 per la specializzazione 'nocchiere', 16 per la specializzazione 'tecnico macchine' e 4 per la specializzazione 'tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta'.