Traffico e detenzione di sostanze stupefacenti arresti domiciliari per un 50enne di Grottaminarda

Un uomo di 50 anni residente a Grottaminarda è stato sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’operazione dei Carabinieri di Foggia. L’indagine, conclusa il 15 dicembre con 24 misure cautelari, riguarda il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. La misura è stata decisa dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto le restrizioni in attesa di ulteriori sviluppi.

Foggia, smantellata rete dedita al traffico di sostanze stupefacenti: 24 arrestiI Carabinieri di Foggia hanno sgominato una rete dedita al traffico di droga, arrestando 24 persone nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura locale.

Contrasto alla detenzione e diffusione di sostanze stupefacenti: 46enne arrestato per spaccioUn'operazione delle forze dell'ordine di Benevento ha portato all'arresto di un 46enne accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

