Guancia Volley Academy chiude la regular season con una vittoria netta

La Guancia Volley Academy ha concluso la regular season con una vittoria contro Volley World Napoli, conquistando un 3-0 con i parziali di 25-13, 25-23 e 25-23 davanti al pubblico di casa. La partita rappresenta la chiusura della prima fase del campionato, con la squadra che ha mantenuto il risultato senza perdere set.

Una prestazione solida quella dei ragazzi di coach Modica, capaci di imporsi nonostante alcune assenze pesanti. Mancavano infatti capitan Guancia e il palleggiatore De Prisco, ma la squadra ha comunque trovato equilibrio e qualità grazie al giovane Converso, che si è fatto trovare pronto nel ruolo di regista dimostrando personalità e continuità e non facendo rimpiangere l’assenza del titolare in tutti questi match in cui è stato chiamato in causa. Dal punto di vista realizzativo la squadra atripaldese ha distribuito bene i punti. Il miglior marcatore dell’incontro è stato Spera con 11 punti, seguito da Passaro con 8 e Morrongiello con 7. A contribuire al successo anche il centrale Lombardi in una gara in cui tutta la squadra ha offerto una prova di grande compattezza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

