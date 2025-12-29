Gentile | Recuperare il Füllkrug del 2022-2023 potrebbe essere una svolta per la stagione del Milan
Recuperare la forma di Füllkrug nella stagione 2022-2023 potrebbe rappresentare un elemento chiave per il Milan. Riccardo Gentile, giornalista sportivo, ha analizzato l’acquisto dell’attaccante tedesco da parte del club rossonero, evidenziando come il suo contributo possa influire positivamente sull’andamento della squadra. Dopo Milan-Verona, il commento di Gentile offre spunti interessanti sulle potenzialità del giocatore e sulle aspettative per il resto del campionato.
Riccardo Gentile, giornalista sportivo, al termine di Milan-Verona 3-0 di ieri pomeriggio a 'San Siro', ha parlato a 'Sky Sport' e commentato, per l'occasione, l'acquisto di Niclas Füllkrug da parte del club rossonero. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
