OpenAI lancia ChatGPT Health | l’intelligenza artificiale vuole accedere alle tue cartelle cliniche

OpenAI introduce ChatGPT Health, un'innovativa applicazione di intelligenza artificiale pensata per supportare il settore sanitario. Questa tecnologia mira a facilitare l'accesso e l'analisi delle cartelle cliniche, contribuendo a migliorare la gestione delle informazioni mediche. L'obiettivo è offrire strumenti più efficienti e affidabili, rispettando sempre la privacy e la sicurezza dei dati dei pazienti, in un contesto che vede l'AI sempre più presente nelle strutture sanitarie e nelle nostre vite.

Il mondo dell’intelligenza artificiale entra ufficialmente nelle corsie degli ospedali e nelle nostre case. Poche ore fa, OpenAI ha svelato ChatGPT Health, un’estensione del celebre chatbot progettata esclusivamente per la gestione del benessere personale. Non si tratta più di semplici risposte a curiosità mediche, spesso imprecise nel passato, ma di un sistema avanzato capace di dialogare con cartelle cliniche, dispositivi indossabili (come l’Apple Watch) e applicazioni per la nutrizione. L’obiettivo è trasformare l’AI in un consulente capace di interpretare analisi del sangue, organizzare appuntamenti medici e persino suggerire liste della spesa basate sulla propria dieta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

