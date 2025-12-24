ChatGpt cosa non devi mai chiedere all' intelligenza artificiale

È importante conoscere i limiti di ChatGPT e sapere cosa evitare di chiedere. Alcune richieste, come informazioni sensibili, consigli legali o medici, o contenuti non etici, non devono essere formulate all’intelligenza artificiale. Utilizzare ChatGPT in modo responsabile garantisce un utilizzo efficace e rispettoso, mantenendo la sicurezza e l’etica nel rapporto con questa tecnologia.

Oggi molte persone usano ChatGPT per scrivere testi, organizzare idee o risolvere problemi complessi. Ma fino a che punto possiamo considerarlo uno strumento sicuro? Gianluigi Ballarani, esperto di intelligenza artificiale e docente universitario, spiega come sfruttare al meglio l’AI senza rischiare di esporre informazioni personali, raccontando i limiti e le precauzioni da adottare. Secondo Ballarani, ChatGPT e altre intelligenze artificiali sono strumenti potenti per pensare più rapidamente e chiaramente, testare idee, affinare testi e strutturare ragionamenti complessi. “È uno strumento molto efficace – spiega – a patto di ricordarsi che non è un diario segreto né un confidente personale ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

