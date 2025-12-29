Auto si ribalta grave incidente | giovane donna in ospedale codice rosso

Nella mattinata del 29 dicembre, sulla strada provinciale 64 della Fila a Peccioli, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto ribaltata. Un giovane donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. L'incidente ha causato l'interruzione temporanea del traffico e sono in corso le verifiche da parte delle autorità competenti.

Peccioli (Pisa), 29 dicembre 2025 – Paura all'alba di oggi, 29 dicembre, sulla strada provinciale 64 della Fila, nel territorio comunale di Peccioli. Intorno alle 5 del mattino un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata finendo su un fianco e abbattendo un muretto adiacente alla carreggiata. Nell'incidente è rimasta gravemente ferita una giovane donna di 33 anni. Immediato l'allarme al numero unico di emergenza 112, che ha attivato tempestivamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Terricciola e l'ambulanza India di Peccioli. La donna è stata stabilizzata e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello, dove è stata presa in carico dai sanitari in gravi condizioni.

