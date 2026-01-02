Centro storico Giangrandi Csn | Sicurezza sì rigidità no Dubbi sul modello di logistica urbana

Il centro storico di Giangrandi rappresenta un'area di grande afflusso pedonale, dove la sicurezza è fondamentale. Tuttavia, occorre trovare un equilibrio tra protezione e flessibilità, evitando soluzioni troppo rigide che possano penalizzare la vivibilità e l’accessibilità. È importante valutare attentamente il modello di logistica urbana adottato, garantendo standard di sicurezza senza compromettere la fruibilità delle zone centrali.

