Centro storico Giangrandi Csn | Sicurezza sì rigidità no Dubbi sul modello di logistica urbana

Il centro storico di Giangrandi rappresenta un'area di grande afflusso pedonale, dove la sicurezza è fondamentale. Tuttavia, occorre trovare un equilibrio tra protezione e flessibilità, evitando soluzioni troppo rigide che possano penalizzare la vivibilità e l’accessibilità. È importante valutare attentamente il modello di logistica urbana adottato, garantendo standard di sicurezza senza compromettere la fruibilità delle zone centrali.

“La sicurezza delle aree del centro storico ad alto flusso pedonale è un obiettivo giusto e condivisibile. È corretto intervenire con strumenti adeguati, come barriere automatiche e sistemi di controllo degli accessi, per garantire la tutela di cittadini, famiglie e visitatori. Su questo non ci. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

