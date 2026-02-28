Gp di Thailandia di MotoGp Pedro Acosta vince la gara Sprint Marquez è secondo

Nel Gran Premio di Thailandia di MotoGp, Pedro Acosta si è aggiudicato la vittoria nella gara Sprint di sabato 28 febbraio, con Marc Marquez che si è piazzato al secondo posto. La competizione si è conclusa con un finale che ha suscitato discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. La gara ha visto la partecipazione di numerosi piloti, tutti impegnati a conquistare punti importanti per la stagione.

Pedro Acosta ha vinto oggi, sabato 28 febbraio, con un finale piuttosto controverso, la prima Sprint della stagione nel Gp di MotoGp della Thailandia. Nel finale di gara, infatti, Marc Marquez che era in testa è stato penalizzato dopo un contatto con il pilota Ktm prima dell'ultimo giro ed è stato costretto a cedere la posizione all'ultima curva, lasciando la vittoria ad Acosta. Terzo posto per Raul Fernandez. Chiude al quarto posto Ogura, poi Martin e Mir. 8° Di Giannantonio, 9° Bagnaia e 12° Alex Marquez. Out Bezzecchi, scivolato mentre era al comando.