Osimhen Juve l’ex Napoli può diventare la soluzione di Spalletti | la suggestione di mercato ad una condizione Le ultime

La Juventus pensa seriamente a Victor Osimhen come possibile rinforzo per la prossima stagione. I bianconeri vogliono il bomber del Napoli, ma devono fare i conti con la clausola rescissoria e il problema Vlahovic. La trattativa potrebbe partire solo se si trovano le condizioni giuste, anche perché il Napoli non vuole perdere il suo attaccante.

Osimhen Juve, i bianconeri puntano il bomber nigeriano per l’estate, ma pesano la clausola “anti-Italia” e il nodo Vlahovic. Comolli studia la fattibilità. Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport l’attaccante nigeriano – attualmente trascinatore del Galatasaray con 8 gol in 14 presenze – rappresenta il desiderio proibito di Luciano Spalletti per la prossima stagione. Il legame tra il tecnico toscano e il centravanti, cementato dallo scudetto vinto insieme a Napoli, è il motore principale di una trattativa che si preannuncia però ai limiti dell’impossibile. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Osimhen Juve, la suggestione di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

