I velisti dello Yacht Club Italiano trionfano alla Monaco Optimist Team Race

I giovani velisti dello Yacht Club Italiano di Genova hanno ottenuto un importante risultato alla 14ª Monaco Optimist Team Race, distinguendosi per abilità e collaborazione. Questa competizione, tra le più riconosciute nel settore giovanile, ha visto i partecipanti dimostrare competenze tecniche e spirito di squadra, confermando la qualità del settore giovanile del club e il valore della formazione sulla vela.

I giovani velisti dello Yacht Club Italiano di Genova conquistano la vittoria assoluta alla 14esima Monaco Optimist Team Race. La gara si è conclusa domenica dopo una settimana impegnativa e intensa nelle acque monegasche. Il team italiano si è aggiudicato il titolo dopo un duello di alto livello con i danesi del Danish Dynamite, alla testa della classifica provvisoria per gran parte della gara. Organizzata dallo Yacht Club de Monaco con il supporto di Monaco Marine, FxPro, North Sails, Erplast e Peace and Sport, la regata ha visto protagonisti 15 team provenienti da 12 Paesi, tra cui Usa, Uruguay, Francia e Irlanda. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - I velisti dello Yacht Club Italiano trionfano alla Monaco Optimist Team Race Vela: allo Yacht Club de Monaco giovani velisti si sfidano alla Monaco Optimist Team RaceAlla Yacht Club de Monaco prende il via la Monaco Optimist Team Race, una competizione internazionale dedicata ai giovani velisti. Allo Yacht Club de Monaco, i giovani velisti sono pronti per l’Optimist Team RaceAllo Yacht Club de Monaco, i giovani velisti si preparano per l’edizione 14 della Monaco Optimist Team Race. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. I velisti dello Yacht Club Italiano trionfano alla Monaco Optimist Team Race - I giovani velisti dello Yacht Club Italiano di Genova conquistano la vittoria assoluta alla 14esima Monaco Optimist Team Race. lapresse.it

Vela: allo Yacht Club de Monaco giovani velisti si sfidano alla Monaco Optimist Team Race - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.