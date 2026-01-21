Il Dubai Desert Classic, parte del DP World Tour, si svolge dall'22 al 25 in Emirati Arabi Uniti. Tra i protagonisti, Rory McIlroy cerca il suo quinto titolo nel torneo, mentre cinque golfisti italiani partecipano alla competizione. L'evento segna l'inizio della stagione golfistica, offrendo un'occasione di confronto tra i migliori giocatori internazionali sui campi dell’Emirates Golf Club.

Si entra ufficialmente nel cuore della stagione. Il Dp World Tour rimane, questa settimana, ancora negli Emirati Arabi Uniti per l’Hero Dubai Desert Classic, torneo che si disputerà da giovedì 22 a domenica 25 sui fairway dell’Emirates Golf Club. L’evento, che vale 9 milioni di dollari di montepremi e 8.000 punti Race to Dubai, è il primo della Rolex Series e vedrà la partecipazione di molto tra i più importanti giocatori del circuito. A difendere il titolo sarà, dopo l’exploit dell’anno scorso, il britannico Tyrrell Hatton che qui nel 2025 chiuse davanti a Daniel Hillier (2°) e Laurie Canter (3°). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, McIlroy a caccia del 5° titolo al Dubai Desert Classic questa settimana. 5 gli italiani in gara

DP World Tour, grande golf a Dubai: l’Hero Dubai Desert Classic su SkyDal 22 al 25 gennaio, l’Hero Dubai Desert Classic apre la stagione del DP World Tour 2026, uno degli eventi più importanti delle Rolex Series.

