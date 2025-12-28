GOL SERIE A | McTominay guida il Napoli alla vittoria | Raccolta obiettivi | Giro 33 | Serie A 2024 25
Tutti i gol del turno 33 Serie A 202425 #SerieA #SerieARecap Questo è il canale ufficiale della Serie A, che fornisce tutte le.
Il mancino di Nico Paz, il 'golazo' di Felici, super McTominay e molto altro Streaming | IT; Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale; Muharemovic esalta Yildiz: Mai visto uno come Kenan, McTominay mi ha fatto girare la testa. Bonucci mi ha aiutato e protetto. Futuro? Voglio la Champions e sogno la Premier; McTominay vince un altro prestigioso riconoscimento: questa volta arriva dalla sua nazionale.
Scott McTominay ha vinto (anche) il premio miglior giocatore scozzese dell’anno - Nel 2024/2025 ha inoltre ricevuto i premi di Miglior Giocatore e Miglior Centrocampista al Gran Galà del Calcio. ilnapolista.it
McTominay guida la Scozia ai Mondiali: Conte si affida a lui per riportare il Napoli al successo - Con il Manchester United, in 255 presenze, lo scozzese segnó appena 29 gol. tuttosport.com
In Scozia tutti pazzi per McTominay: la rovesciata con la Danimarca diventa un'opera d'arte - La rovesciata realizzata da Scott McTominay contro la Danimarca, nel match decisivo per le qualificazioni ai Mondiali di calcio ... msn.com
Dopo il premio MVP della Serie A 2024-25, Scott McTominay conquista anche il premio di miglior scozzese dell'anno E chi se non lui Il calciatore del Napoli ha trascinato la Scozia ai prossimi Mondiali che si disputeranno in Canada, USA e Messico #Mc x.com
