GOL SERIE A | McTominay guida il Napoli alla vittoria | Raccolta obiettivi | Giro 33 | Serie A 2024 25

Tutti i gol del turno 33 Serie A 202425 #SerieA #SerieARecap Questo è il canale ufficiale della Serie A, che fornisce tutte le. Guarda questo video su Youtube L'articolo GOL SERIE A McTominay guida il Napoli alla vittoria Raccolta obiettivi Giro 33 Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il mancino di Nico Paz, il 'golazo' di Felici, super McTominay e molto altro Streaming | IT; Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale; Muharemovic esalta Yildiz: Mai visto uno come Kenan, McTominay mi ha fatto girare la testa. Bonucci mi ha aiutato e protetto. Futuro? Voglio la Champions e sogno la Premier; McTominay vince un altro prestigioso riconoscimento: questa volta arriva dalla sua nazionale.

Scott McTominay ha vinto (anche) il premio miglior giocatore scozzese dell’anno - Nel 2024/2025 ha inoltre ricevuto i premi di Miglior Giocatore e Miglior Centrocampista al Gran Galà del Calcio. ilnapolista.it