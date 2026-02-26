Lauro doveva presentare Fedez a Sanremo 2026 ma la scaletta è cambiata | così si è evitato l’incontro

Una provvidenziale modifica dell’ultimo minuto in scaletta ha evitato l’incontro tra Fedez e Lauro durante la seconda serata di Sanremo 2026. Achille avrebbe dovuto presentare il collega insieme a Carlo Conti ma è stato sostituito da Laura Pausini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Marco Masini a Sanremo 2026 insieme a Fedez! Un Duo che darà filo da torcere

