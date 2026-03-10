Global Gender Gap Index 2025 l’Italia è all’85° posto

Il rapporto sul Global Gender Gap Index 2025 colloca l’Italia all’85° posizione in classifica. La pubblicazione, avvenuta il 10 marzo 2026, evidenzia come i dati siano stati raccolti e analizzati da un team internazionale. La nuova direttiva europea sulla trasparenza salariale entrerà in vigore a partire da giugno, influenzando le pratiche di divulgazione delle retribuzioni nel paese.

Milano, 10 Marzo 2026 – La nuova direttiva europea sulla trasparenza salariale, a partire da giugno 2026, introdurrà obblighi più stringenti per le aziende, che saranno costrette a interrogarsi sulla solidità e sulla coerenza dei propri modelli decisionali, politiche DEI (Diversità, Equità e Inclusione) comprese. Il tema è particolarmente rilevante in Italia, che nel Global Gender Gap Index 2025 del World Economic Forum si posiziona all’85° posto su 148 Paesi, tra gli ultimi in Europa per partecipazione economica femminile. Un dato che evidenzia un divario nell’accesso ai progetti strategici, alle opportunità di carriera e ai ruoli chiave, con una perdita sistemica di talento, competitività e crescita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

