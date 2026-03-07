Gender pay gap nel 2025 fra le partite Iva è al 19%

Da quotidiano.net 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025 le partite Iva femminili hanno guadagnato in media il 19,4% in meno rispetto ai colleghi uomini. La differenza di reddito tra i due gruppi si attestava dunque al 19,4%, con un divario più evidente rispetto agli anni precedenti. La statistica riguarda i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali e si riferisce ai dati ufficiali raccolti dall’istituto di statistica.

Roma, 7 marzo 2026 – Nel 2025 i liberi professionisti hanno guadagnato in media il 19,4% in più delle colleghe, pari a 3.739 euro di differenza tra i fatturati medi: 23.032 per gli uomini in partita Iva contro i 19.293 delle donne. Il divario è di circa dieci punti percentuali più basso rispetto a quello registrato nel lavoro dipendente nel settore privato, ma rispetto al 2024 è leggermente aumentato (+1,1%). Il gap è strutturale e parte dalla giovane età per andare aumentare nel tempo, fino a raggiungere il picco del 35%, cioè 7.652 euro, nella fascia di età compresa tra i 46 e i 55 anni. A guidare la classifica dei settori con le disparità... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Temi più discussi: DONNA, gender pay gap. Retribuzioni: le differenze in partita Iva nel 2025 giungono al 19,4%; 8 marzo, Fiscozen: gender gap in Partite Iva nel 2025 al 19,4%; Gender gap, in Italia resta al 10% in azienda: ancora poche le donne al vertice; IA: la partita del gender gap si gioca sul terreno delle competenze STEM.

