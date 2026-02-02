Al teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti in scena Sempre fiori mai un fioraio!

Venerdì sera il Teatro Luciani si riempie di pubblico per lo spettacolo “Sempre fiori mai un fioraio!” con Pino Strabioli e Marcello Fiorini. L’evento si inserisce nella stagione teatrale del Comune di Acquaviva delle Fonti e richiama appassionati di prosa e musica dal vivo. La serata promette un mix tra teatro e musica, con un pubblico che ha già mostrato entusiasmo e curiosità.

Venerdì 6 febbraio, alle ore 20.30, il Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti ospita "Sempre fiori mai un fioraio!", spettacolo di prosa con Pino Strabioli, accompagnato alla fisarmonica da Marcello Fiorini, nell'ambito della Stagione Teatrale 2026 del Comune di Acquaviva delle Fonti, in collaborazione con Puglia Culture. Lo spettacolo nasce dall'omonimo libro edito da Rizzoli, nel quale Paolo Poli si racconta a Pino Strabioli nel corso di una lunga serie di incontri informali, avvenuti negli anni sempre nello stesso ristorante, alla stessa ora. Da quelle conversazioni prende forma una serata teatrale intensa e raffinata, dedicata al pensiero libero, all'irriverenza e alla profonda leggerezza di uno dei più grandi protagonisti del teatro italiano del Novecento.

