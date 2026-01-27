La storia vera del rastrellamento del ghetto ebraico a Roma e il finto Morbo K ideato per salvare gli ebrei

Durante il rastrellamento del 16 ottobre 1943 a Roma, i medici dell'ospedale Fatebenefratelli crearono il finto Morbo K, un virus inventato per salvare le vite degli ebrei perseguitati. Questa strategia di inganno dimostra come il coraggio e l’ingegno possano fare la differenza in momenti di grande pericolo. Una storia di resistenza silenziosa e di speranza in tempi difficili.

Il 16 ottobre 1943 avvenne il rastrellamento degli ebrei dal Ghetto e da altre zone di Roma. Per salvare delle vite, i medici dell'ospedale Fatebenefratelli falsificarono le cartelle mediche di decine di persone e iventarono il Morbo K, un virus letale contagioso.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il 2026, Rai 1 celebra le vittime dell’Olocausto con la miniserie Morbo K, diretta da Francesco Patierno.

In occasione della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto, il Parlamento europeo in Italia organizza eventi commemorativi a Roma, tra cui una visita al Museo della Shoah e incontri dedicati alle vittime dei campi di sterminio nazisti, con l’obiettivo di promuovere il ricordo e il confronto sul nostro passato.

La vera storia del Morbo K e di Giovanni Borromeo, il medico che s'inventò una malattia immaginaria per salvare gli ebrei di Roma dai nazistiIl ruolo del primario, dei suoi collaboratori e dei frati. La storia è raccontata nella fiction Morbo K. Chi salva una vita salva il mondo intero, da martedì 27 gennaio su Rai 1 ... corriere.it

