Sulle tracce di un’antica presenza Passeggiata alla scoperta del quartiere ebraico di Alatri

In occasione del Giorno della Memoria, proponiamo una passeggiata nel quartiere ebraico di Alatri. Un percorso alla scoperta della storia e delle tracce di un’antica comunità, per approfondire la conoscenza e promuovere la riflessione su un passato significativo. Un'occasione per conoscere un patrimonio che fa parte della storia locale e condividere momenti di consapevolezza.

In occasione del Giorno della Memoria, vi invitiamo a partecipare a un momento di conoscenza e riflessione: Sulle tracce di un'antica presenza. Passeggiata alla scoperta del quartiere ebraico di Alatri Martedì 27 gennaio 2026 Ore 11:00 Appuntamento in Piazza Santa Maria Maggiore

