Sport 38 milioni di italiani lo praticano giornalmente Il nuovo dato è una vera rivoluzione

In Italia, 38 milioni di persone praticano sport ogni giorno. Il dato dimostra come lo sport sia diventato parte della vita quotidiana di molti. Con un valore economico di 32 miliardi di euro, lo sport contribuisce in modo significativo all’economia del paese, rappresentando l’1,5% del Pil. Questa crescita testimonia una vera rivoluzione, con sempre più italiani che scelgono di muoversi e mantenersi in forma.

Roma, 29 gennaio 2026 – Lo sport italiano è sempre più in crescita, un motore che muove l’Italia tra economia, lavoro e benessere sociale che genera 32 miliardi di euro di valore aggiunto e vale l’1,5 % del Pil, contando 38 milioni di italiani attivi. È quanto emerge dal Rapporto Sport 2025, voluto dal Ministro per lo Sport e i Giovani e curato dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Sport e Salute, giunto alla sua terza edizione, che offre un quadro aggiornato e sistemico del contributo dello Sport al Paese, analizzandone il valore economico, la domanda di pratica sportiva, lo stato delle infrastrutture e l’impatto sociale degli investimenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Sport Italiano

Lo sport in Italia nel 2023 genera 32 miliardi di valore, con 38 milioni di cittadini attivi.

Lo sport in Italia continua a crescere, coinvolgendo ormai 38 milioni di persone attive.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sport Italiano

Argomenti discussi: Non è solo gioco, è industria. Lo Sport italiano vale 32 miliardi e cerca nuovi capitali; Rapporto Sport 2025, settore in crescita vale l’1,5% del Pil e conta 38 milioni italiani attivi; PALAZZETTO DELLO SPORT, FINITA PRIMA FASE DEI LAVORI: CRONOPROGRAMMA RISPETTATO; Alto Adige, nuovo record per il turismo con più di 9 milioni di arrivi: Ora fermiamoci.

Sport in Italia, 32 miliardi di valore aggiunto. Tutti i dati del rapporto 2025Trentadue miliardi di euro di valore aggiunto, cioè l’1,5% del Pil del Paese, ma anche 38 milioni di italiani attivi e oltre 78 mila impianti: sono i numeri più significativi dello sport in Italia, un ... msn.com

Rapporto 2025, lo sport genera 32 miliardi di valore. E 38 milioni sono gli italiani attiviLo studio voluto dal ministro Abodi e cirato da Icsc e Sport e Salute ... msn.com

CORRIERE DELLO SPORT Alla #Fiorentina non sono arrivati i 20 milioni richiesti per #Fortini: resta in viola. - facebook.com facebook

Triathlon Experience, così lo sport diventa motore del turismo. Oltre 2 milioni di euro di indotto stimato. Santanchè: "Occasione di destagionalizzazione" #ANSA x.com