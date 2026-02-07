dopo pechino in cina 300 milioni di persone praticano gli sport invernali

Dopo le Olimpiadi di Pechino, in Cina sono 300 milioni le persone che praticano sport invernali. Nel nostro paese, invece, c’è un episodio poco noto legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina, che è passato quasi inosservato.

"Alboreto is nothing". Milano-Cortina è arrivata con quarant'anni di ritardo C’è un episodio interessante legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina, completamente passato sotto traccia nel nostro paese. Le troupe della tv di stato cinese sono sbarcate in Italia per coprire dal vivo l’evento già da inizio dicembre. Confrontare questo sentimento d’importanza con il manifesto disinteresse con cui la maggioranza degli italiani ha vissuto invece l’avvicinamento ai Giochi casalinghi è utile per avvederci delle diverse prospettive sul mondo e sulla storia contemporanea che lo sport ci offre. Le Olimpiadi, intese non solo nella loro dimensione sportiva, manageriale e di marketing, ma anche come custodia della loro forza simbolica profonda e come strumento di narrazione geopolitica, sono da tempo solo asiatiche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

In Italia, 38 milioni di persone praticano sport ogni giorno.

Keir Starmer si appresta a visitare la Cina, seguendo le recenti visite di leader europei come Macron e Carney.

