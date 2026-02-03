Balivo al cinema con De Sica Quando esce il film co-prodotto dal marito della conduttrice

Gabriella Balivo si fa vedere al cinema insieme a Christian De Sica. La conduttrice, nota per il suo programma su Rai Uno “La Volta Buona”, ha partecipato alla prima del film, che tra gli altri vede anche il marito come co-produttore. La scena si è svolta tra fan entusiaste e curiosi, mentre si aspetta la data di uscita ufficiale nelle sale.

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" Ex modella, conduttrice tv amatissima, volto di punta di Rai Uno con il suo programma tv “La Volta Buona”. Lei è Caterina Balivo. La presentatrice, nata ad Aversa (Caserta) nel 1980, torna al cinema. Nella fattispecie sarà protagonista di un cameo in apertura, vestendo i panni di una conduttrice di un programma di cronaca nera. Dove? Nel film "Agata Christian", il nuovo progetto di Christian De Sica diretto da Eros Puglielli e che uscirà nelle sale il prossimo 5 febbraio. Il film - come evidenziato da Dagospia - è coprodotto da Medusa e da Be Water Film, divisione cinematografica della media company Be Water, società fondata e presieduta da Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo.🔗 Leggi su Today.it

La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 2 al 6 febbraio 2026; Caterina Balivo, gaffe in diretta del concorrente a Vieni da me: Ma è morto.... Gelo in studio; Balivo piange in diretta: Maria Rita Parsi in tv senza farsi pagare mai. Luxuria rivela: Un dolore alla gamba; Samuele Cavallo: Ho presentato un brano per Sanremo. Ho seguito il consiglio di Conti.

