San Casciano apre un’altra pagina L’arte medica accanto ai bronzi

Un teatro gremito ha accolto la presentazione dei risultati della campagna di scavi 2025 del sito archeologico del Bagno Grande, un appuntamento molto atteso che ha restituito alla comunità locale il racconto di un lavoro scientifico in continua evoluzione e di un progetto culturale di respiro internazionale. All'incontro hanno partecipato la sindaca di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti, l'archeologo e direttore dello scavo Emanuele Mariotti, Jacopo Tabolli, professore dell' Università per Stranieri di Siena e direttore scientifico del progetto, il soprintendente di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Arezzo, Siena e Grosseto Gabriele Nannetti, insieme ad Ada Salvi, funzionaria archeologa della Soprintendenza.

