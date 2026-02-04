Il Palazzo Ducale di Venezia apre le sue porte alla mostra sui Bronzi di San Casciano dei Bagni. L’esposizione porta i visitatori indietro nel tempo, tra le sculture ritrovate nel cuore dell’Italia centrale. Le opere raccontano come antico popoli, Etruschi e Veneti, venerassero l’acqua e i suoi simboli. La mostra si concentra sulla bellezza e la storia di questi tesori, offrendo un’occasione per capire meglio le radici di queste civiltà.

Un viaggio nell’antichità seguendo il filo dell’acqua e dei suoi culti. È questo il cuore della mostra dal titolo “Etruschi e Veneti. Acque, culti e santuari”, ospitata al Palazzo Ducale di Venezia dal 6 marzo al 29 settembre. L’esposizione racconta i luoghi delle acque sananti tra cui quelli di Chiusi, Chianciano Terme e San Casciano dei Bagni. Un ruolo centrale è affidato ai reperti provenienti da San Casciano dei Bagni. Oltre 50 pezzi, frutto degli scavi condotti nel 2022 e nel 2024, mai presentati prima al pubblico. La mostra ricostruisce due depositi stratigrafici all’interno della vasca sacra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I bronzi di San Casciano dei Bagni. Mostra al Palazzo Ducale di Venezia

