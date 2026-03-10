Glaucoma | 80 città controlli gratuiti per fermare la cecità

Dal 8 al 14 marzo 2026, in Calabria, 80 città parteciperanno a una campagna di controlli gratuiti contro il glaucoma. L'iniziativa prevede un punto operativo a Rende, dove sarà possibile sottoporsi a visite e screening specifici. L'obiettivo è individuare precocemente la malattia per prevenire la perdita della vista. La campagna coinvolge diverse località della regione, offrendo servizi senza costi ai cittadini.

Dal 8 al 14 marzo 2026, la regione Calabria si prepara ad accogliere una campagna sanitaria cruciale contro il glaucoma, con un punto operativo strategico a Rende. L'iniziativa, coordinata dall'IAPB Italia ETS e dall'UICI, prevede controlli gratuiti in ottanta città italiane per intercettare quella che viene definita come la causa principale di cecità irreversibile. A Rende, nella sala consiliare di Piazza Matteotti, si terrà una conferenza stampa con il sindaco Sandro Principe e il presidente Franco Motta per lanciare ufficialmente l'appuntamento. Il cuore del problema risiede nell'assenza di sintomi nelle fasi iniziali della malattia, rendendo la diagnosi precoce l'unica arma efficace contro la perdita progressiva della vista.