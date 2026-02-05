Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola i documenti che ti servono | delibere integrazione regolamento d’istituto modello convenzione e molto altro

Le scuole stanno aggiornando i loro regolamenti per includere strumenti di giustizia riparativa. Ora, con delibere e modelli di convenzione, i dirigenti scolastici possono applicare sanzioni disciplinari come l’allontanamento dalle lezioni, ma con un approccio che punta a coinvolgere gli studenti in percorsi di cittadinanza attiva e solidarietà. I documenti sono disponibili o in arrivo in linea con la normativa vigente, per rendere più efficace e costruttivo il rapporto tra studenti e istituzione scolastica.

Documenti disponibili e in arrivo in coerenza con la normativa vigente che consente la possibilità di attuare le sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni mediante percorsi di cittadinanza attiva e solidale, ispirati ai principi della giustizia riparativa. Scarica tutti i documenti – Riservati agli abbonati In arrivo Sanzioni disciplinari con finalità educativa e riparativa: integrazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Scuola Giustizia Convenzione con ente estero per il DM 88/2025. Scarica modello. ALTRI DOCUMENTI IN ARRIVO Scopri la convenzione con ente estero relativa al DM 882025. Iscrizioni in esubero scuola infanzia: un modello di regolamento Questa mattina si sono aperte le iscrizioni per la scuola dell'infanzia, ma molte famiglie si sono trovate davanti a un problema: i posti disponibili sono limitati.

