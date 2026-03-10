Un cittadino di Palma di Montechiaro ha scritto al Presidente della Repubblica e al Ministro della Giustizia per segnalare un blocco giudiziario che dura da più di tre anni. La sua comunicazione evidenzia la mancanza di motivazioni nel procedimento legato a un caso di omicidio, senza dettagli sulle accuse o sui procedimenti in corso. La vicenda rimane senza risposte ufficiali da parte delle autorità.

Un cittadino di Palma di Montechiaro ha deciso di scrivere direttamente al Presidente della e al Ministro della Giustizia per denunciare un blocco giudiziario che dura da oltre tre anni. La sentenza di appello del 21 dicembre 2022, che riduceva la pena a cinque anni e otto mesi per il tentato omicidio, non è mai stata depositata, lasciando la giustizia in uno stato di sospensione indefinita. L’attesa si protrae dal 2022 fino al marzo 2026, creando una situazione di incertezza giuridica che impedisce l’esecuzione delle condanne contro Luigi e Giuseppe Bracco. La vicenda ruota attorno a un conflitto familiare esploso nel 2014, quando i due imputati spararono contro l’ex genero ferendolo alla mano mentre era nella sua auto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giustizia bloccata: 3 anni senza motivazioni per omicidio

