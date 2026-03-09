Tentato omicidio del genero oltre tre anni d’attesa per le motivazioni | scatta l’esposto

Dopo oltre tre anni dalla sentenza d’appello, che ha condannato un uomo di 71 anni e suo figlio di 42 per un tentato omicidio del genero, le motivazioni non sono ancora state rese note. La lunga attesa ha portato all’esposto da parte delle parti coinvolte. La vicenda riguarda un episodio di tentato omicidio avvenuto alcuni anni fa, in cui sono stati condannati i due imputati.

L’uomo ferito denuncia il ritardo della corte di appello di Palermo: “Inaccettabile, si accertino i fatti”. Condannati padre e figlio a 5 anni e 8 mesi Sono passati più di tre anni e la sentenza d’appello che ha condannato Luigi e Giuseppe Bracco, padre e figlio di 71 e 42 anni, non è ancora stata depositata. I due erano stati riconosciuti colpevoli del tentato omicidio dell’ex genero e cognato, ferito a colpi di pistola nel 2014 nelle campagne di Palma di Montechiaro. Il processo di primo grado, celebrato ad Agrigento, si era chiuso il 23 giugno del 2018 con la condanna dei due imputati a 6 anni e 8 mesi di reclusione. Secondo l’accusa, i Bracco avevano sparato contro l'uomo mentre si trovava nella sua auto, colpendolo a una mano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

