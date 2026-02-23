Agente fermato per omicidio | Meloni Giustizia senza scudi

Un agente di polizia è stato arrestato dopo aver ucciso un uomo sospettato di spaccio nel boschetto di Rogoredo, periferia di Milano. La causa dell’intervento è stata una colluttazione durante un’operazione di controllo. La vicenda ha suscitato molte domande sulla gestione delle forze dell’ordine e sulla sicurezza nelle zone degradate della città. La procura ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La comunità attende chiarimenti ufficiali.

Un agente di polizia è stato fermato in relazione all’omicidio di uno spacciatore nel noto boschetto della droga di Rogoredo, periferia milanese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso sgomento per la vicenda, sottolineando la gravità del caso se le ipotesi degli inquirenti dovessero trovare conferma. L’agente, secondo le indagini preliminari, potrebbe essere coinvolto in dinamiche legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica e ha portato la premier a riflettere sull’onorabilità delle forze dell’ordine, con Meloni che ha parlato di un tradimento nei confronti della Nazione e della dignità e onorabilità delle nostre forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sparatoria a Rogoredo, fermato l'agente Cinturrino per l'omicidio di MansouriCarmelo Cinturrino, agente di polizia, è stato arrestato stamane per aver ucciso Abderrahim Mansouri, conosciuto come

Pusher ucciso a Rogoredo, l’agente Cinturrino fermato per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo il 26 gennaio, causa di un intervento di polizia sotto accusa.

