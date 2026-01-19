Ravanelli | Vialli era il mio eroe ho sempre cercato di emularlo La Juve sta per tornare a vincere sconfitta col Cagliari è assurda – VIDEO
In questo video, Ravanelli riflette sul suo rapporto con Vialli e sulla situazione attuale della Juventus. Ricorda il suo amico e collega, sottolineando l’importanza di Vialli come modello e fonte di ispirazione. Inoltre, esprime fiducia nel ritorno della Juventus ai successi, commentando la recente sconfitta contro il Cagliari come un episodio difficile da accettare.
di Marco Baridon Ravanelli: «Vialli era il mio eroe, ho sempre cercato di emularlo. La Juve sta per tornare a vincere, sconfitta col Cagliari è assurda». Le parole. ( inviato al Teatro Regio) – Il Teatro Regio ospita una serata benefica dal titolo “ My name is Luca-Ballata con Vialli ”, serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus. La prima edizione ha avuto luogo a Genova lo scorso anno. Questa seconda tocca Torino e, a tre anni dalla scomparsa, Gianluca Vialli viene ricordato da compagni di squadra, amici e giornalisti. Tra questi ha parlato anche il suo ex compagno di reparto Fabrizio Ravanelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ravanelli: «Vialli era il mio eroe, ho sempre cercato di emularlo. La Juve sta per tornare a vincere, sconfitta col Cagliari è assurda»Javier Ravanelli ricorda il suo amico e collega Vialli, sottolineando l'importanza del suo esempio.
Pisacane alla vigilia di Cagliari Juve: «La sconfitta col Genoa è stata severa ma ho visto le classiche facce…Contro la Juventus sto pensando a questa cosa»Alla vigilia della sfida contro la Juventus, l’allenatore del Cagliari, Pisacane, ha commentato la recente sconfitta con il Genoa, definendola severa ma evidenziando le reazioni dei giocatori.
Ravanelli dice tutto: Lippi, Vialli, finale Champions, aneddoto Ferrara. Sulla nuova Juve e David... - Una notte magica, carica di sogni e adrenalina, in cui la Juventus conquistò l’Europa, alzando al cielo la Champions League ... tuttosport.com
Oggi nel 1995 la Juve batte il Parma con gol di Vialli e vince la #SupercoppaItaliana Peruzzi Ferrara-Tacchinardi-Vierchowod-Torricelli Conte-Paulo Sousa-Deschamps Del Piero-Vialli-Ravanelli - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.