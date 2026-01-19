Ravanelli | Vialli era il mio eroe ho sempre cercato di emularlo La Juve sta per tornare a vincere sconfitta col Cagliari è assurda – VIDEO

In questo video, Ravanelli riflette sul suo rapporto con Vialli e sulla situazione attuale della Juventus. Ricorda il suo amico e collega, sottolineando l’importanza di Vialli come modello e fonte di ispirazione. Inoltre, esprime fiducia nel ritorno della Juventus ai successi, commentando la recente sconfitta contro il Cagliari come un episodio difficile da accettare.

di Marco Baridon Ravanelli: «Vialli era il mio eroe, ho sempre cercato di emularlo. La Juve sta per tornare a vincere, sconfitta col Cagliari è assurda». Le parole. ( inviato al Teatro Regio) – Il Teatro Regio ospita una serata benefica dal titolo “ My name is Luca-Ballata con Vialli ”, serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus. La prima edizione ha avuto luogo a Genova lo scorso anno. Questa seconda tocca Torino e, a tre anni dalla scomparsa, Gianluca Vialli viene ricordato da compagni di squadra, amici e giornalisti. Tra questi ha parlato anche il suo ex compagno di reparto Fabrizio Ravanelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

