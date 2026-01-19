Ravanelli | Vialli era il mio eroe ho sempre cercato di emularlo La Juve sta per tornare a vincere sconfitta col Cagliari è assurda

Javier Ravanelli ricorda il suo amico e collega Vialli, sottolineando l'importanza del suo esempio. L’ex attaccante si mostra fiducioso sulla ripresa della Juventus, nonostante la recente sconfitta contro il Cagliari. In questa intervista, Ravanelli analizza il momento della squadra e riflette sull’eredità di Vialli, figura fondamentale nel calcio italiano.

di Marco Baridon . Le parole. ( inviato al Teatro Regio) – Il Teatro Regio ospita una serata benefica dal titolo “ My name is Luca-Ballata con Vialli ”, serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus. La prima edizione ha avuto luogo a Genova lo scorso anno. Questa seconda tocca Torino e, a tre anni dalla scomparsa, Gianluca Vialli viene ricordato da compagni di squadra, amici e giornalisti. Tra questi ha parlato anche il suo ex compagno di reparto Fabrizio Ravanelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pisacane alla vigilia di Cagliari Juve: «La sconfitta col Genoa è stata severa ma ho visto le classiche facce…Contro la Juventus sto pensando a questa cosa»Alla vigilia della sfida contro la Juventus, l’allenatore del Cagliari, Pisacane, ha commentato la recente sconfitta con il Genoa, definendola severa ma evidenziando le reazioni dei giocatori.

Ravanelli dice tutto: Lippi, Vialli, finale Champions, aneddoto Ferrara. Sulla nuova Juve e David... - Una notte magica, carica di sogni e adrenalina, in cui la Juventus conquistò l’Europa, alzando al cielo la Champions League ... tuttosport.com

Oggi nel 1995 la Juve batte il Parma con gol di Vialli e vince la #SupercoppaItaliana Peruzzi Ferrara-Tacchinardi-Vierchowod-Torricelli Conte-Paulo Sousa-Deschamps Del Piero-Vialli-Ravanelli - facebook.com facebook