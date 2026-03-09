Nella prima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, Filippo Ganna si è imposto nella cronometro inaugurale, conquistando la maglia di leader della classifica generale. Tiberi e Pellizzari hanno terminato rispettivamente in seconda e terza posizione, rimanendo in corsa per i piazzamenti di rilievo. La cronometro si è disputata su un percorso pianeggiante di circa 10 chilometri, con i ciclisti impegnati in una prova contro il tempo.

Filippo Ganna ha vinto con il piglio del dominatore la cronometro inaugurale della Tirreno-Adriatico 2026, firmando il miglior tempo nella prova contro il tempo a Lido di Camaiore sulla distanza degli 11,5 chilometri e prendendosi almeno per una giornata la leadership della classifica generale nella prestigiosa corsa a tappe italiana di una settimana. Il fuoriclasse azzurro della INEOS Grenadiers, che ha completato la prova odierna con una media di 56.225 kmh, si è imposto con un vantaggio di 22? sul compagno di squadra neerlandese Thymen Arensman e di 26? sul tedesco Max Walscheid (Lidl-Trek). Da segnalare tra gli altri corridori italiani... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tirreno-Adriatico 2026, prima tappa: Ganna leader, Tiberi e Pellizzari possono sognare

Articoli correlati

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sorprendente prestazione di Pellizzari! Tra poco Tiberi, Milan e GannaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna implacabile a Lido di Camaiore! Ottimo Tiberi, che sorpresa Pellizzari!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.

Contenuti e approfondimenti su Classifica Tirreno Adriatico 2026 prima...

Temi più discussi: favoriti e protagonisti della Corsa dei Due Mari - Tirreno Adriatico 2026; Tirreno Adriatico 2026: è show assicurato alla Corsa dei Due Mari; Tirreno-Adriatico 2026 - Analisi del percorso; Tirreno-Adriatico 2026: tutti gli italiani in gara. Tiberi e Pellizzari per la generale. Ganna punta la crono, Milan le volate.

Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Lido di Camaiore-Lido di Camaiore: orari, tv, percorso, favoriti. Ganna contro tutti nella cronometroScatta la Corsa dei due Mari. Appuntamento fisso per la Tirreno-Adriatico in apertura: la prima tappa infatti sarà come di consueto la cronometro ... oasport.it

Tirreno-Adriatico 2026 in TV, il percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoritiScatta oggi la 62a edizione della Tirreno-Adriatico, con le sue 7 tappe tra Lido di Camaiore e San Benedetto del Tronto ... fanpage.it

Antonio Tiberi punta al podio alla Tirreno-Adriatico 2026 in una corsa che non gli è del tutto favorevole: è sui secondi che si giocherà la classifica, con i traguardi volanti decisivi. Scopri come cambia il percorso e le strategie nel nostro articolo. x.com

La penultima tappa della Tirreno-Adriatico, in programma il 14 marzo con arrivo a Camerino, potrebbe essere decisiva per la classifica generale. Per la città sarà soprattutto il giorno di Giulio Pellizzari, nato e cresciuto qui. I suoi tifosi sono già pronti ad accogli - facebook.com facebook