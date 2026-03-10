Giudici sorpresi | Toni aggressivi Ma Trevallion è il nuovo caso Tortora

I giudici del tribunale dei minori si sono detti sorpresi dai toni aggressivi usati durante le udienze e hanno espresso preoccupazione per il clamore mediatico che circonda il caso. Nel frattempo, i legali della famiglia coinvolta nel procedimento hanno presentato un ricorso per tentare di rimediare alla separazione. La situazione si sta sviluppando con diverse azioni legali in corso.

«È il caso Tortora dei bambini». Così rilancia sui social Marina Terragni, Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. «Non ricordo chi l’abbia detto, ma condivido. Le decisioni nei confronti della “famiglia nel bosco”, l’allontanamento di Catherine Birmingham dai suoi figli e la volontà di spostarli in un’altra struttura rischiano di essere un clamoroso errore giudiziario». La salute psico-fisica di questi bimbi, già pesantemente compromessa con il primo strappo dai genitori lo scorso 20 novembre, quando vennero portati nella struttura protetta di Vasto, deve essere elemento di preoccupazione per tutte le figure a vario titolo coinvolte in questa brutta storia di separazione familiare. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Giudici sorpresi: «Toni aggressivi». Ma Trevallion è il nuovo caso Tortora Articoli correlati Famiglia nel bosco, il tribunale minorile replica alle polemiche: "Sul caso toni aggressivi""In considerazione del clamore mediatico suscitato da recenti vicende giudiziarie, tuttora in fase istruttoria da più parti commentate anche con toni... Leggi anche: “Toni aggressivi. Le nostre decisioni ispirate dalla tutela dei minori”, la nota di magistrati sul caso della famiglia nel bosco Tutto quello che riguarda Giudici sorpresi Argomenti discussi: Giudici sorpresi: Toni aggressivi Ma Trevallion è il nuovo caso Tortora; Giudici sorpresi: Toni aggressivi. Ma Trevallion è il nuovo caso Tortora. Famiglia bosco, giudici: toni aggressiviIn considerazione del clamore mediatico suscitato da recenti vicende giudiziarie, tuttora in fase istruttoria, commentate con toni aggressivi e non continenti, è premura dei magistrati degli uffici g ... rainews.it