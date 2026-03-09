Il tribunale minorile ha risposto alle polemiche riguardanti la famiglia nel bosco, sottolineando che i toni utilizzati sono stati aggressivi. Nel frattempo, i legali dei genitori stanno preparando un ricorso contro il trasferimento dei bambini deciso nelle ultime settimane. La vicenda riguarda una famiglia coinvolta in un procedimento giudiziario, con i dettagli ancora al centro di discussioni pubbliche.

"In considerazione del clamore mediatico suscitato da recenti vicende giudiziarie, tuttora in fase istruttoria da più parti commentate anche con toni aggressivi e non continenti, è premura dei magistrati che lavorano presso gli uffici giudiziari minorili ed in particolare, presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila e la Procura minorile di L'Aquila, affermare che ogni iniziativa giudiziaria di loro competenza è ispirata esclusivamente ai principi di tutela dei diritti delle persone di minore età, come sanciti nella Costituzione e nelle fonti di diritto internazionale". È quanto si legge in una nota firmata dalla presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano, e dal procuratore della Repubblica, David Mancini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, il tribunale minorile replica alle polemiche: "Sul caso toni aggressivi"

