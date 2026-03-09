Toni aggressivi Le nostre decisioni ispirate dalla tutela dei minori la nota di magistrati sul caso della famiglia nel bosco

I magistrati hanno diffuso una nota riguardante il caso della famiglia nel bosco, evidenziando che le decisioni prese sono state motivate dalla tutela dei minori. La comunicazione sottolinea che sono stati adottati toni aggressivi e non consoni durante le fasi del procedimento. La vicenda, al centro di attenzione, riguarda le modalità di intervento e le decisioni giudiziarie in relazione alla famiglia coinvolta.

"Toni aggressivi e non continenti". Sul caso della cosiddetta famiglia del bosco dopo i vari interventi, compresi quello della premier Giorgia Meloni, intervengono con una nota la presidente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Cecilia Angrisano, e il procuratore della Repubblica, David Mancini. Comunicato che arriva nel giorno in cui il ministero della Giustizia, guidato dal Guardasigilli Carlo Nordio, ha avviato l'iter per inviare ispettori per approfondire le decisioni prese in merito alla vicenda della famiglia, in particolare dopo l'ordinanza che ha disposto l'allontanamento della madre dai figli.