Elly Schlein a Bologna per il ‘no’ al referendum costituzionale

Il 15 marzo, a Bologna, la leader del Partito Democratico ed ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna sarà presente per esprimere il suo disaccordo con il referendum costituzionale che si terrà il 22 e 23 marzo. L'evento si svolgerà in città, dove Elly Schlein parlerà pubblicamente contro la consultazione referendaria. La sua visita si inserisce nel quadro delle iniziative politiche legate a questa consultazione.

Incontro pubblico domenica 15 marzo, alle ore 10.30, in piazza San Francesco La leader del Partito Democratico ed ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein sarà a Bologna il prossimo 15 marzo per ribadire il proprio ‘no’ al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo prossimi. La segretaria dem incontrerà i cittadini e le cittadine di Bologna in piazza San Francesco, alle ore 10.30. Il tour di Schlein ha toccato e toccherà altre città italiane, da nord a sud: oltre a Bologna, la segretaria è già stata a Torino e Bari e continuerà il percorso anche in altre città. Intanto, il comitato locale che sostiene il ‘no’ al prossimo referendum ha organizzato un ciclo di incontri. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Referendum costituzionale 22-23 marzo, Elly Schlein a Padova per il NoElly Schlein a Padova domenica 8 febbraio per una delle tappe del viaggio sta attraverso il Paese con lo slogan: "Vota No per difendere la...

Referendum giustizia, Elly Schlein al Teatro Pavone per il "No"La segretaria del Pd: "Una riforma che non migliora la giustizia ma che, anzi, punta a mettere il potere giudiziario sotto il controllo...

