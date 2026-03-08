Laura Pirovano si avvicina a Lindsey Vonn nella classifica dei premi in denaro, secondo i dati ufficiali della FIS che considerano gli assegni ricevuti dagli atleti in base ai risultati. Nel frattempo, Goggia ha ridotto la distanza da Robinson nella stessa graduatoria. La classifica si basa esclusivamente sui guadagni ufficiali degli atleti durante le competizioni sulla neve.

Laura Pirovano si è sensibilmente avvicinata a Lindsey Vonn nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi elaborata in maniera ufficiale dalla FIS prendendo in considerazione gli emolumenti guadagnati dagli atleti in base agli assegni meritati per i risultati conseguiti sulla neve. Dopo le due vittorie in discesa in Val di Fassa, la 27enne trentina si è issata all’ottavo posto nella graduatoria con 177.105 euro all’attivo, non così lontana dalla fuoriclasse statunitense, in sesta posizione (213.014 euro) e ferma per infortunio. La nostra portacolori si è ben inserita nella top-10, ma ora deve guardarsi le spalle dalla svedese Sara Hector (156. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Laura Pirovano tallona Lindsey Vonn nel Prize Money, Goggia avvicina Robinson: classifica dei premi e soldi guadagnati

Il Prize Money Ranking parla italiano! Due azzurre nella top-10 della classifica dei premi: i soldi guadagnati da Goggia e PirovanoDue italiane sono presenti nella top-10 del Prize Money Ranking, la classifica dei premi stilata dalla Federazione Internazionale: Sofia Goggia...

Leggi anche: Sofia Goggia rafforza la top-10 nel Prize Money Ranking, Franzoni sogna un triplo sorpasso: i soldi guadagnati

Aggiornamenti e notizie su Laura Pirovano.

Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa se… Le combinazioni per l’ultima gara: 4 in corsa!Laura Pirovano si è issata al comando della classifica della Coppa del Mondo discesa libera quando manca una sola gara al termine della stagione, in ... oasport.it

Laura Pirovano fa il bis, vince anche la seconda discesa in Val di Fassa per un centesimoLaura Pirovano nella discesa libera in val di Fassa - sabato 7 marzo (AP ... msn.com