Si schiantano su un muro nella notte di Capodanno | quattro giovani in ospedale uno è grave

Nella notte di Capodanno a Trieste, quattro giovani sono rimasti coinvolti in un incidente stradale, schiantandosi contro un muro. Uno di loro si trova in condizioni critiche e necessita di cure presso l’ospedale. L’episodio, avvenuto dopo la mezzanotte tra la città e la periferia, ha suscitato preoccupazione tra i residenti, segnando un inizio d’anno difficile per la comunità.

Il 2026 di Trieste si apre con alcuni brutti incidenti avvenuti dopo la mezzanotte tra la città e la prima periferia. Quello più grave, stando alle condizioni di salute di una persona, si è verificato a Barcola, all'altezza del ristorante Tre merli verso l'una. Una Audi di grossa cilindrata.

