Servizi Demografici | riorganizzazione digitalizzazione e Open Day per rispondere alle esigenze dei cittadini

Il Settore dei Servizi Demografici di Frosinone ha subito recenti interventi di riorganizzazione e digitalizzazione, mirati a migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi offerti ai cittadini. In concomitanza, vengono organizzati Open Day per facilitare l’accesso e rispondere alle esigenze della comunità. Questi interventi sono parte di un impegno continuo dell’amministrazione per garantire servizi più efficaci e trasparenti.

“Al Settore dei Servizi Demografici è stata riservata dall'amministrazione, negli ultimi anni, un’attenzione significativa - fanno sapere dal Comune di Frosinone - A seguito di una fase di riorganizzazione dovuta a pensionamenti e trasferimenti di personale, il Settore è stato riplasmato.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Chirurgia della mano all’ospedale di Volterra: servizio potenziato per rispondere alle esigenze dei cittadiniL’ospedale di Volterra ha migliorato il servizio di chirurgia della mano, garantendo risposte più efficaci alle esigenze della comunità. Un nuovo parcheggio a Terricciola per rispondere alle esigenze di cittadini e turistiA Terricciola nasce un nuovo parcheggio di 520 metri quadrati, pensato per migliorare la fruibilità del centro storico. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Assegnati 78.456 euro al Comune di Signa per rafforzare competenze, innovazione tecnologica e accesso ai servizi digitali per i cittadini; Misterbianco (CT) - Attiva la nuova sede decentrata dei Servizi Demografici a Lineri; Cantù: il Comune apripista digitale. Al via con il sociale, poi tutto il resto; Misterbianco. Attivata la sede distaccata dei Servizi Demografici a Lineri. Misterbianco. Attivata la sede distaccata dei Servizi Demografici a LineriÈoperativa da oggi la nuova sede decentrata dei Servizi Demografici del Comune di Misterbianco, attivata nel quartiere Lineri all’interno del Centro Polifunzionale di via Li Causi. Un intervento ... libertasicilia.it Digitalizzazione dei servizi demografici, Comune di Arezzo: anagrafe, elettorale e stato civile nella piattaforma ANPRDopo i servizi anagrafe ed elettorale, anche lo stato civile entrerà nella piattaforma Anagrafe Nazionale Digitale (ANPR) segnando il superamento dell’ultimo ostacolo alla totale digitalizzazione dei ... lanazione.it Il settore ai Servizi demografici ha pubblicato un apposito Avviso esplorativo per ricercare strutture anche private idonee ad ospitare “uffici separati” di Stato Civile - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.