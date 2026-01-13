Un nuovo parcheggio a Terricciola per rispondere alle esigenze di cittadini e turisti
A Terricciola nasce un nuovo parcheggio di 520 metri quadrati, pensato per migliorare la fruibilità del centro storico. Questa iniziativa mira a offrire spazi di sosta più ampi e organizzati, facilitando l’accesso sia ai cittadini che ai visitatori. Con questa opera, si intende contribuire a rendere il centro più ordinato, sicuro e facilmente raggiungibile, migliorando la qualità della vita e l’esperienza di chi visita il paese.
Con 520 metri quadrati di nuovi spazi di sosta, Terricciola compie un passo deciso verso un centro storico più accessibile, ordinato e vivibile. Nell’ultima seduta del Consiglio comunale è stata approvata infatti la variante semplificata al Piano Operativo che permette la realizzazione del nuovo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
