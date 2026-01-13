Un nuovo parcheggio a Terricciola per rispondere alle esigenze di cittadini e turisti

A Terricciola nasce un nuovo parcheggio di 520 metri quadrati, pensato per migliorare la fruibilità del centro storico. Questa iniziativa mira a offrire spazi di sosta più ampi e organizzati, facilitando l’accesso sia ai cittadini che ai visitatori. Con questa opera, si intende contribuire a rendere il centro più ordinato, sicuro e facilmente raggiungibile, migliorando la qualità della vita e l’esperienza di chi visita il paese.

12 Gennaio 2026. Il nuovo Parcheggio Liberty e l'erigendo Complesso Polifunzionale di Piazza Tito Schipa sono costeggiati da Via San Lazzaro che, come tutti i leccesi sanno, è una strada molto trafficata ad ogni ora, ma soprattutto i residenti e i negozianti, s - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.