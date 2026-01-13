Un nuovo parcheggio a Terricciola per rispondere alle esigenze di cittadini e turisti

Da pisatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terricciola nasce un nuovo parcheggio di 520 metri quadrati, pensato per migliorare la fruibilità del centro storico. Questa iniziativa mira a offrire spazi di sosta più ampi e organizzati, facilitando l’accesso sia ai cittadini che ai visitatori. Con questa opera, si intende contribuire a rendere il centro più ordinato, sicuro e facilmente raggiungibile, migliorando la qualità della vita e l’esperienza di chi visita il paese.

Con 520 metri quadrati di nuovi spazi di sosta, Terricciola compie un passo deciso verso un centro storico più accessibile, ordinato e vivibile. Nell’ultima seduta del Consiglio comunale è stata approvata infatti la variante semplificata al Piano Operativo che permette la realizzazione del nuovo. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Oltre 156mila turisti a Terricciola in 4 mesi: 2025 da record per il comune pisano

Leggi anche: Nuove ciclabili e Lungadige a senso unico, critiche dalle opposizioni: «Imposizioni che ignorano le esigenze dei cittadini»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

nuovo parcheggio terricciola rispondereUn nuovo parcheggio a Terricciola per rispondere alle esigenze di cittadini e turisti - La variante semplificata al Piano Operativo approvata in Consiglio comunale dà il via al progetto Con 520 metri quadrati di nuovi spazi di sosta, Terricciola compie un passo deciso verso un centro sto ... pisatoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.