Tornano le Giornate FAI di Primavera | 780 luoghi aperti in 400 città italiane

Le Giornate FAI di Primavera sono tornate e quest'anno coinvolgono 780 luoghi aperti in 400 città italiane. Tra i siti visitabili ci sono il Bosco di San Francesco e lo Stadio Maradona, con il Fondo per l’Ambiente Italiano che organizza l’evento aprendo le porte a luoghi di interesse culturale e paesaggistico. L’iniziativa si svolge in modo straordinario, offrendo l’opportunità di visitare vari siti italiani.

Dal Bosco di San Francesco allo Stadio Maradona, il Fondo per l’Ambiente Italiano lancia le “Giornate FAI di primavera” aprendo le porte in via straordinaria a luoghi che appartengono al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia. Castelli, palazzi, monasteri, ex ospedali psichiatrici, lanterne, stadi e non solo. Sabato 21 e domenica 22 marzo in tutta Italia un’occasione per visitare luoghi normalmente chiusi al pubblico o dal difficile accesso. L’ex Monastero di San Sisto a Piacenza, la Lanterna di Genova, Porta Nuova a Palermo ma anche il “Palazzaccio” della Corte di Cassazione a Roma e lo Stadio Maradona di Napoli. Come nel 1993, anno della prima edizione, l’obiettivo è far scoprire agli italiani luoghi meravigliosi e spesso fuori dai circuiti turistici e sensibilizzare i cittadini sulla raccolta fondi FAI. 🔗 Leggi su Lapresse.it

