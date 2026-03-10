Giornate FAI di Primavera 2026 | i luoghi da visitare a Roma

Il 21 e 22 marzo si svolgeranno le Giornate FAI di Primavera 2026, un evento in cui sarà possibile visitare vari luoghi di interesse a Roma. La manifestazione è promossa dal FAI – Fondo Ambiente Italiano e prevede aperture straordinarie di siti storici e culturali, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire il patrimonio artistico e architettonico della città.

Il 21 e 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il grande appuntamento dedicato alla scoperta del patrimonio culturale italiano promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano. Per un intero weekend centinaia di luoghi solitamente chiusi al pubblico apriranno eccezionalmente le porte grazie all’impegno dei volontari FAI. A Roma sarà possibile visitare palazzi storici, sedi istituzionali, ville rinascimentali e accademie internazionali. Ecco alcuni dei siti più interessanti. Reale Accademia di Spagna. Reale Accademia di Spagna Tra le aperture più suggestive di questa edizione c’è la Reale Accademia di Spagna, ospitata nell’ex convento di San Pietro in Montorio, sul colle del Gianicolo, da cui si gode una delle viste più spettacolari sulla città. 🔗 Leggi su Funweek.it

Articoli correlati

Dove andare nelle Marche per le Giornate Fai Primavera 2026: 3 luoghi da non perdereTornano anche quest’anno le Giornate Fai di Primavera, l’appuntamento più atteso dedicato alla scoperta del patrimonio culturale e...

Leggi anche: Giornate Fai di primavera: in Bergamasca 20 luoghi da scoprire in 8 Comuni

Una selezione di notizie su Giornate FAI di Primavera 2026 i luoghi...

Temi più discussi: Giornate FAI di Primavera 2026: 780 luoghi aperti in 400 città per la 34ª edizione; Tornano le Giornate FAI di primavera: il 21 e 22 marzo alla scoperta dei tesori inaccessibili; Quali sono i luoghi aperti in Toscana per le Giornate Fai di Primavera 2026; Giornate FAI di Primavera: i luoghi e gli eventi in Calabria nelle giornate del 21 e 22 marzo.

Giornate FAI di Primavera per conoscere e apprezzare le meraviglie del nostro PaeseCosa sapere sulla 34esima edizione delle Giornate Fai di Primavera, che si terranno il 21 e 22 marzo. Come rimanere aggiornati sul programma. style.corriere.it

Giornate di Primavera Fai: 780 luoghi italiani da visitareFAI 2026: Sabato 21 e domenica 22 marzo ritorna l’appuntamento con l’evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese ... metropolitano.it

Questa la situazione delle prossime 5 giornate La domanda è ovviamente una sola: il campionato per il #Milan è riaperto E quale sarà la situazione di punti dopo queste cinque partite Diteci il vostro pronostico! - facebook.com facebook

780 luoghi aperti in 400 città per le Giornate del #Fai di Primavera x.com