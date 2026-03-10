Giornata storica a Falconara maggioranza e opposizione votano all' unanimità su Api e Pug

Il 9 marzo 2026 a Falconara Marittima si è tenuta una seduta del Consiglio comunale in cui maggioranza e opposizione hanno approvato all’unanimità due punti fondamentali, l’Api e il Pug. La riunione ha visto un accordo totale tra le forze politiche su temi di grande rilevanza per il futuro della città. La decisione è stata condivisa da tutte le parti coinvolte durante la seduta.

Come sottolineato dalla presidente del Consiglio comunale Giorgia Fiorentini «l’interesse prevalente e primario è l’amore per la nostra città. Lo abbiamo espresso in modi diversi, ma lo abbiamo fatto tutti». Particolarmente significativa però è stata l’unanimità raggiunta sulla mozione riguardante la vendita della raffineria Api. Una vicenda che riguarda uno dei poli industriali più importanti non solo per Falconara, ma per le Marche tutte e anche per l’Italia. Il documento approvato dal Consiglio mette al centro la tutela dei livelli occupazionali, la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, la salvaguardia dell’ambiente e la prospettiva di una transizione energetica dell’impianto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

