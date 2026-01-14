A Pesaro, la mozione “Strade sicure” ha ottenuto l’approvazione unanime di maggioranza e opposizione. Dopo un confronto di due ore, si è deciso di coinvolgere il 28° Reggimento “Pavia” per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più a rischio della città, contribuendo a migliorare la sicurezza e il controllo del territorio.

Incredibile: la mozione “ Strade sicure “ ha messo d’accordo centrodestra e centrosinistra a Pesaro. All’unanimità, dopo due ore di dibattito, è stata approvata dall’assise la disponibilità di attuare il progetto che prevede il supporto in attività di ordine pubblico da parte del 28° Reggimento “Pavia” nelle aree più sensibili della città. Come del resto accade in Ancona. Tipo? Nel testo della mozione consiliare, presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia e illustrata dalla consigliera Serena Boresta le zone per cui si richiederebbe l’impiego dei militari in un servizio di controllo del territorio sono le zone adiacenti alla stazione ferroviaria a partire dal sottopasso del cavalcaferrovia De Sabbata al Monumento alla Resistenza, spesso teatro di spaccio; in centro storico e in particolare dove sono avvenuti casi di aggressioni, risse e uno stupro come piazzale Matteotti e Largo Micciché; in zona Galleria Roma, via Contramine e piazzale Lazzarini presi come base per bivacchi da persone con problemi di dipendenze ed emarginazione; dentro e fuori il Parco Miralfiore, campo base dello spaccio in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’esercito nei luoghi pericolosi della città. La sicurezza mette tutti d’accordo. Maggioranza e opposizione votano sì

